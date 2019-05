Mariottini conquista la Maremma: il trofeo Ribolla parla senese

GROSSETO – Con una poderosa volata il senese Fabrizio Mariottini si aggiudica il primo trofeo “Ribolla” gara di ciclismo amatoriale disputata mercoledì scorso a Ribolla.

La manifestazione ha visto alla partenza 70 concorrenti che appena è stato dato il via si sono dati battaglia su un giro da ripetere tre volte per un totale di 60 chilometri. Organizzata dal Marathon Bike e Uisp Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, è statasupportata dalla Banca Tema.La partenza della gara è stata data alle 15.30 nei pressi del bar “Sorriso” di Ribolla. Nonostante numerosi scatti i concorrenti si presentavano a ranghi compatti al traguardo posto in via Toscana a Ribolla dove come detto Fabrizio Mariottini dell’Asd La Ciclistica Fabiola, categoria M3, aveva la meglio su Tiziano Castagna del Ciclo Arci Grisei e sul grossetano Manuel Bassi del Team Frangini.

Questi i corridori arrivati dal quarto al ventesimo posto assoluto: Luca Staccioli, Gianni Bonamici, Giovanni Ciambriello, Simone Cucini, Giovanni Lencioni, Stefano Catani Ligato, Luca Nesti, Giancarlo Ceccolungo, Gianluca Nicastro, Maurizio Innocenti, Adriano Nocciolini, Vincenzo Borzi, Giacomo Bischeri, Riccardo Tani, Cristian Di Stefano, Lucio Margheriti e Roberto Luppichini.

Il Marathon Bike dà appuntamento agli appassionati di ciclismo, al trofeo “ Romitorio” di mercoledì 5 giugno a Buriano, dove per la prima volta in assoluto, uscirà anche un vincitore a punti ricavati da nove traguardi volanti nello strappeto di salita nella località di Pogg’Alberi.