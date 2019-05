Lavoro, sei posti a tempo indeterminato all’unione dei Comuni. Ecco cosa fare

COLLINE METALLIFERE – «L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di 6 operai a tempo indeterminato con la qualifica di “Operaio specializzato IV livello” idonei per i lavori agricolo-forestali di competenza dell’Ente» a farlo sapere l’Ente in una nota ufficiale.

«Quattro assunzioni – chiarisce la nota – sono programmate per l’anno 2019 e due per l’anno 2020. Il termine per la presentazione delle domande è previsto per il 24 giugno 2019 alle 13».

«Il testo dell’avviso pubblico e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande – conclude la nota – si trova nella pagina dedicata a questa selezione nella sezione “Concorsi” del sito www.unionecomunicollinemetallifere.it»