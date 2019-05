ORBETELLO – Incidente dentro le porte di Orbetello: non è ancora chiara la dinamica e come abbia fatto una donna a finire contro il muro interno della porta d’ingresso in direzione del centro storico.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 12. Una donna ha perso il controllo della propria vettura o forse ha preso male le misure. L’auto si è schiantata contro il muro di una delle porte, quella che conduce al centro storico del paese. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.