“Il parlamento europeo, se lo conosci non lo eviti”: l’incontro ad Arcidosso con gli esperti

ARCIDOSSO – In chiusura di campagna elettorale per le elezioni europee, il Pd di Arcidosso organizza un incontro/confronto con la cittadinanza su funzionamento e ruolo del parlamento europeo. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 11 nella sala del consiglio comunale.

«Il titolo dell’incontro – spiegano gli organizzatori – è “Il parlamento europeo, se lo conosci non lo eviti”, come funziona? Quali sono le sue competenze? Il motivo di due sedi? Perché è importante scegliere e votare? Ne parliamo con Lorenzo Ugurgieri dell’università di Siena»