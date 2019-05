Ex pugili nel campionato, i maremmani abbandonano per protesta

GROSSETO – La Maremma Boxe di Alessandro Scapecchi si ritira dal campionato toscano di light boxe in gruppo; i 20 atleti, da Capalbio a Orbetello per finire a Grosseto,hanno abbandonato il campionato che li vedeva primeggiare in diverse categorie.

Il maestro Scapecchi, coadiuvato dal tecnico i Stefano Angelini, in accordo con tutti i loro atleti, ha ritirato tutto il gruppo per protesta con l’attuale regolamento Fpi, che prevede la partecipazione di ex pugili al campionato.

Presentate tutte le motivazioni al responsabile federale della Light Boxe, in attesa di risposte positive al cambiamento del regolamento in questione, gli atleti della Maremma Boxe continueranno la preparazione nella palestra di via Cere, in quella della Energym di Orbetello ed in quella della Polisportiva Capalbio Scalo, che si sono unite alla Maremma Boxe di Scapecchi.