Bragaglia chiude la campagna elettorale: «Quello di centrodestra sarà un buon governo»

CIVITELLA PAGANICO – “Creare una sinergia di buone amministrazioni, di amministrazioni come la nostra, che è stata definita dei 30 anni, cioè che in ventiquattro mesi aveva già fatto quello che gli altri non hanno fatto in tre decenni e fatelo scegliendo quello che, in provincia di Grosseto, si sta affermando come il buon governo del centrodestra e si stra diffondendo a macchia d’olio anche fuori” questo il messaggio finale del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha chiuso la campagna elettorale del candidato sindaco di “Per Civitella-Paganico”, Alessandro Bragaglia.

“Noi abbiamo dato voce alla gente – afferma Bragaglia- e lo abbiamo fatto attraverso i nostri candidati, con un programma che è nato dagli incontri dei cittadini. Non ci siamo nascosti come hanno fatto i nostri avversari”. Bragaglia è stato sostenuto nell’evento finale, oltre che da Vivarelli Colonna, anche dai senatori della Lega Alberto Bagnai e Manuel Vescovi e dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, oltre che dai segretari provinciali della Lega Andrea Ulmi e di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e dal rappresentante di Forza Italia Elismo Pesucci.

“Leggo – prosegue Bragaglia riferendosi agli avversari- che dal loro programma scrivono di non aver mantenuto quanto promesso nella scorsa campagna elettorale. Un’ammissione che dovrebbe già di per sé far capire perché i cittadini di Civitella-Paganico dovrebbero cambiare, della serie ‘errare è umano, perserverare è diabolico’. Essere un candidato sindaco non del territorio non mi ha reso la vita facile. All’inizio avvertivo la difficoltà che questo comportava. Con una campagna d’ascolto mirata, la comprensione dei problemi e il far notare come in molti comuni, a partire da Grosseto, il sindaco è arrivato da fuori, adesso con Vivarelli Colonna che risiede nel comune di Orbetello e prima, per dieci anni, con un sindaco che veniva da Massa Marittima, questa è stata la scelta effettuata. Un messaggio che credo sia passato e penso che i cittadini abbiano apprezzatp la mia voglia di mettermi in gioco”.

“Credo che Civitella-Paganico – conclud il candidato – possa scegliere di cambiare e di adottare la buona amministrazione del centrodestra. Io ne sono convinto e la mia squadra è motivata, credo che la nostra sarà davvero un’amministrazione positiva con Alessandro Bragaglia Sindaco”.