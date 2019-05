Bartalini: «In caso di vittoria, saremo i capofila del comitato “Geotermia no”»

CASTEL DEL PIANO – “Dopo l’incontro tenutosi a Montenero con i comitati e le aziende contrari alla geotermia, la lista civica “per un comune di tutti “, in accordo con tutti i presenti, in caso di vittoria ha preso l’impegno di formare un comitato che raggruppi tutti i comuni contrari allo sviluppo geotermico nei nostri territori” così Michele Bartalini candidato a sindaco della civica.

“Il nostro Comune – spiega Bartalini – si costituirà capofila nel concordare con le altre amministarzioni contrarie allo sfruttamento geotermico, affinché venga creato un comitato denominato “Geotermia no”, che avrà il compito di rapportarsi in maniera istituzionale e diretta con gli organi competenti (ministero, regione, stato) per portare in maniera forte e concreta la decisione di non svendere il nostro territorio allo sviluppo geotermico”.

“Avremmo voluto – conclude il candidato – che tale comunicato fosse stato presentato in maniera congiunta con l’altra lista , visto che anche la loro posizione sembra essere chiara , e che l’interesse del nostro territorio e di chi in questa battaglia ci sta mettendo forza e risorse , deve avere la precedenza su battaglie elettorali e discussioni . Quando si protegge un territorio l’interesse deve essere di tutti”.