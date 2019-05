Ariganello: «Centrodestra dica se ha già accordi con altre liste per il ballottaggio»

FOLLONICA – «Si rincorrono voci di accordi elettorali già fatti o in corso per il ballottaggio con altre liste. Vorremmo sapere, e i cittadini follonichesi anche, se gli accordi ci sono, e cosa implicano o implicheranno questi accordi» È la domanda che fa il segretario provinciale del Pd Gesuè Ariganello a quello che lui chiama «il centrodestra a trazione leghista di Follonica».

«In questi giorni la giunta di Legnano è stata decapitata; sono stati arrestati il sindaco leghista di Legnano (per corruzione elettorale e voto di scambio); l’assessore ai lavori pubblici (Lega); un altro assessore (Forza Italia) e un dirigente comunale. Le questioni oggetto di indagine sono: accordo con altra forza politica (Ncd) che avrebbe garantito al sindaco leghista i voti al ballottaggio in cambio della nomina in un cda della figlia del candidato sindaco del NCD; un concorso su misura per la nomina a direttore generale (fra l’altro il vincitore risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Grosseto). Noi siamo garantisti e fino all’ultimo grado di giudizio sono tutti innocenti, ma il tema più che giudiziario è per noi soprattutto politico, perché le parole del GIP ci appaiono inquietanti : “E’ emerso un modus operandi ispirato a logiche di supremazia personale e di controllo delle amministrazioni pubbliche anche in totale mancanza di qualsiasi giustificazione formale”».

Da qui, secondo Ariganello, nasce la domanda fatta al centrodestra follonichese: «Questo lo chiediamo non perché immaginiamo che si ripeta una vicenda Legnano, ma perché a noi interessa una competizione trasparente fra proposte alternative, e che i cittadini sappiano già dal primo turno se votano per un candidato o occultamente stanno aiutando un altro senza esserne coscienti».

«Dal canto nostro le forze di centrosinistra sono già definite e i nostri alleati sono chiari e sono scritti sulla scheda elettorale che tutti possono leggere, assicurando a tutti che chi vota Andrea Benini, vota davvero e soltanto le liste a sostegno di Andrea Benini. I follonichesi meritano trasparenza, perché l’opacità e gli accordi fatti per vincere a tutti i costi e per assicurarsi una poltroncina non sono forieri di buone pratiche, per questo chiediamo chiarezza e prese di posizione pubbliche rispetto a questo tema. Basta con la politica dei sotterfugi e dei giochi di potere alle spalle dei cittadini».