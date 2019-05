Verso gli Italian Open Championships, a Grosseto il Villaggio Oltremodoltre

GROSSETO – Gli Italian Open Championships, sesta tappa del circuito World Para Athletics Grand Prix di atletica paralimpica, si presenteranno a Grosseto all’interno di un programma di eventi collaterali organizzati in collaborazione con il Comune di Grosseto e la società Atletica Grosseto Banca Tema.

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, dopo gli Europei del 2016 (nella foto), lo stadio Carlo Zecchini sarà di nuovo teatro per l’atletica paralimpica con atleti provenienti da tutto il mondo, ma nelle adiacenze del campo di allenamento Bruno Zauli troverà casa il Villaggio Fispes Oltremodoltre, ideato per promuovere un coinvolgimento più attivo della cittadinanza.

Il Villaggio darà ospitalità a stand dedicati a vari settori merceologici. Ad oggi, all’iniziativa hanno aderito Decathlon Italia (partner FISPES per la realizzazione della carrozzina versatile nell’ambito del progetto “Tutti in pista” di OSO per Fondazione Vodafone Italia), Karhu (sponsor tecnico federale per l’atletica paralimpica), Beeinclusion il portale del turismo accessibile, PMG Italia per la mobilità accessibile e Suisselimbs, rivenditore di protesi. Ci saranno anche dei punti ristoro con stand di street food e di prodotti enogastronomici toscani. Decathlon Italia, per il tramite del negozio di Grosseto, offrirà uno spazio dedicato alle attività ludico-motorie di bambini e ragazzi.

Fispes avrà a disposizione uno stand in cui sarà presente il merchandising federale e modelli di carrozzina versatile e di RaceRunning. Saranno esposti anche i disegni dei bambini dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3 coinvolti dal concorso Atletica paralimpica, i miei campioni. #disegnami, lanciato dagli atleti azzurri Oxana Corso e Stanislav Ricci.

Il Villaggio osserverà i seguenti orari di apertura in concomitanza con il programma gare allo stadio:

– venerdì 7 giugno dalle 17 alle 21;

– sabato 8 giugno dalle 9 alle 21;

– domenica 9 giugno dalle 9 alle 14.

Al Villaggio sarà presente una postazione di Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport, media partner dell’evento, che trasmetterà in diretta le sue rubriche settimanali arricchite dalle storie degli atleti della Nazionale italiana e di fama internazionale.

Per informazioni ed eventuale prenotazione stand: segreteria@fispes.it / 06.83531227