Tredici atleti del Cus Albinia pronti per gli italiani, ecco chi sono

ALBINIA – Sono tredici gli atleti del Cup Albinia, dodici ragazze e un ragazzo, che si sono aggiudicati la qualificazione agli italiani obbligatori e libero Uisp e FISR

Ludovica Loffredo rappresenterà la società di Albinia agli italiani di federazione per gli allievi B e alla UISP nella categoria allievi UISP.

Carlotta Quaglia, Asia Tafani, Lucrezia Zago, Chiara Totino e Giorgia Fiori (vice Campionessa Regionale UISP e FiSR) si sono aggiudicate i campionati Uisp e fisr obbligatori, Giorgia parteciperà anche ai campionati di Formula libero Uisp in F4A, Chiara in F5A oltre al libero FISR allievi Regionali B e Lucrezia anche agli italiani Uisp, specialità Libero.

Elettra Lizzulli si qualifica agli italiani Uisp obbligatori nella categoria primavera e a quelli di libero nella Formula, Rachele Corridori nei piccoli azzurri si qualifica alla UISP sia negli obbligatori che nel Libero.

Per la UISP categoria novizi giovani, Margherita Bini e Sofia Brandi si qualificano per la disciplina degli obbligatori e del Libero, mentre Gaia Landini conquista la qualifica per gli obbligatori Uisp.

Per la Fisr obbligatori, nella categoria esordienti B conquistano il pass anche Vittoria Manciati e Nicola Devicienti. Una realtà storica che svolge la propria attività nelle strutture parrocchiali con il fine principale di aggregazione e condivisione.