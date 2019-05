Torneo Dino Seccarecci, debutto vincente per Invicta e Roselle

GROSSETO – Ha preso il via il 1° Torneo Dino Seccarecci, riservato alla categoria Esordienti 2006 a 11. Il calcio d’inizio della manifestazione, è stato dato dal nipote di Dino Seccarecci accompagnato dai figli dello stesso, Matteo e Luca.

Presenti, anche una rappresentativa di ragazzi che sono cresciuti calcisticamente nell’Invicta, quando Dino Seccarecci era presente della società. La prima partita ha visto proprio il team viola giocare contro il Gavorrano in una gara bella e ben giocata terminata con la vittoria dei ragazzi di Papini per 4 a 1, con rete di Frediani e tripletta di Guadagnoli. Per i rossoblù di mister Gamberi ha segnato Haxhini.

Alle 19,30 hanno giocato i ragazzi del Grosseto guidati da Sabatini e quelli del Rispescia di mister Conti. Anche questa gara, è stata giocata bene con con buoni spunti. Ha prevalso per 1 a 0 il Roselle con goal di Rossi. Stasera mercoledì 22 maggio con inizio alle ore 19, si affronteranno Salivoli e Saurorispescia.