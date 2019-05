Taccuino elettorale: tutti gli appuntamenti con i candidati nei Comuni al voto

GROSSETO – Iniziata in Maremma l’ultima settimana di campagna elettorale e sono molti gli appuntamenti che i candidati hanno organizzato per esporre i loro programmi ai cittadini. Vediamo nel dettaglio.

Follonica: mercoledì 22 e giovedì 23 il candidato sindaco di Follonica nel cuore Pierluigi Versari e i 14 candidati consiglieri danno appuntamento ai cittadini alle 19, rispettivamente alla Griglieria Follonichese e il giorno seguente alla pizzeria New Florida, per illustrare il programma e rispondere alle domande. Le serate sono aperte a tutti. Al termine della presentazione sarà offerto un buffet.

Mercoledì 22 maggio, al casello idraulico arriverà Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound, a sostegno della candidatura di Alessandro Berardi a sindaco di Follonica. Insieme a Di Stefano anche Gino Tornusciolo, attualmente Consigliere Comunale per CasaPound Italia a Grosseto, e due ospiti di eccelenza: Gian Piero Joime (docente universitario) e Sergio Fucito (ex generale dell’esercito), due toscani candidati al Parlamento Europeo per la lista CasaPound – Destre Unite, unica lista presente per #noeuro e #italexit. L’appuntamento è alle 18,30 al giardino del casello idraulico lato via Colombo. Seguirà una cena in compagnia di Di Stefano (previa prenotazione a 3248990518 o 393 9461787. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.

In vista delle elezioni europee, giovedì 23 maggio alle 17:30 si terrà una iniziativa al “Gazebo della Sinistra”- in via Roma a Follonica – dal titolo “Il lavoro è un diritto”, ospitando Maurizio Brotini, della segreteria regionale della Cgil. «Parleremo di riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali a parità di salario – fanno sapere gli organizzatori – di salario minimo, e di abbassare l’età pensionabile». Introdurrà Gianluca Quaglierini della lista “Follonica a Sinistra per Andrea Benini”, parteciperà Enrico Calossi, capolista della stessa lista.

Civitella Paganico: mercoledì Alessandro Bragaglia conclude domani alle 19 la campagna elettorale con il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed il senatore Bagnai nell’aula magna della scuola media di Paganico. Giovedì con il gazebo in piazza a Paganico e venerdì a Civitella, il candidato e la sua lista continueranno invece gli incontri con i cittadini.

Cinigiano: mercoledì 22 maggio alle ore 21 a Borgo Santa Rita, nella sala conferenze del Fratoio Colline Amiatine incontro con la popolazione e le attività produttive, i candidato sindaco della lista “Noi per Cinigiano” Serena Tucci ed i candidati al consiglio comunale incontreranno i cittadini in un evento cui parteciperanno i senatori Alebrto Bagnai, presidente della commissione Bilancio, e Manuel Vescovi, candidato al consiglio di “Noi per Cinigiano” e rappresentante italiano al Consiglio d’Europa.

Monterotondo Marittimo: festa di chiusura della campagna elettorale, venerdì 24 maggio, alle 18, in piazza Casalini a Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine invita i cittadini alla festa di chiusura della campagna elettorale che si terrà venerdì 24 maggio, alle ore 18, in piazza Casalini a Monterotondo Marittimo. Insieme al candidato sindaco saranno presenti in piazza tutti i candidati al Consiglio comunale.

Seguirà un’apericena. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Arcidosso: La lista Arcidosso Comunità Viva a sostegno della candidatura di Jacopo Marini alla carica di Sindaco dà appuntamento ai cittadini il 22 maggio, alle 20, al Circolino Quattro Gatti di Stribugliano, dove si terrà un’apericena con i candidati e il sindaco che incontreranno i residenti della frazione. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza.