Prevenzione: al Maremà controllo gratuito di pressione e colesterolo

GROSSETO – I volontari della Sezione Grosseto Cisom – Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta, come di consueto, sono stati presenti all’interno della galleria commerciale del centro commerciale Maremà dove, mensilmente, vengono somministrate all’utenza prestazioni sanitarie di base totalmente gratuite.

Il personale sanitario della Sezione grossetana ha effettuato numerosi accertamenti che hanno consentito a diverse decine di persone di misurare la pressione arteriosa, controllare la glicemia capillare, il colesterolo totale e la saturazione periferica di ossigeno, ascoltando anche le problematiche rappresentate e dispensando utili consigli. L’attività di prevenzione, grazie all’ospitalità offerta dalla direzione della struttura commerciale, proseguirà anche nei prossimi mesi.

Il Cisom, presente in Maremma da ottobre 2018, è stato protagonista di numerose iniziative rivolte, in particolare, a favore di soggetti meno abbienti che si trovano ai margini della società. Alcuni esempi sono la “colletta alimentare” in collaborazione con il Banco Alimentare, la “raccolta del farmaco” durante la quale i volontari Cisom hanno gestito per l’intera giornata le operazioni presso una farmacia grossetana raccogliendo 80 confezioni di farmaci da banco, la distribuzione di coperte agli homeless presenti in città, donate dalla cittadinanza durante un evento regionale appositamente organizzato che a Grosseto ha permesso di raccogliere oltre 90 coperte, infine, proprio perché il Cisom esprime i valori dell’Ordine di Malta che, da 900 anni, si impegna nell’aiuto dei poveri, dei malati e degli ultimi, i controlli sanitari gratuiti vengono svolti anche direttamente in piazza (come avvenuto domenica 31 marzo 2019 nel centro cittadino), per favorire sempre più

l’aspetto della prevenzione.

La segreteria della Sezione Grosseto invita chi fosse interessato a dare il proprio contributo come volontario a scrivere una email a gruppo.grosseto@cisom.org, oppure visitare il sito www.cisom.org , la pagina Facebook: Sezione Grosseto – CISOM – Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta e quella Instagram: cisom_grosseto.

Considerato che la formazione dei volontari è basilare per operare in tutta sicurezza, il Cisom Grosseto ha organizzato un corso di Protezione Civile come “operatore di Colonna mobile della Regione Toscana”, tenuto da personale accreditato interno al Centro formazione Toscana Cisom. Il primo appuntamento si è tenuto il 18 maggio e la seconda sessione si terrà il prossimo 1 giugno, dopodiché saranno consegnati gli attestati a coloro che supereranno il test finale.