Passalacqua, dieci gol e tanta adrenalina nel pari fra Ribolla e Nuova Grosseto

GROSSETO – Un pareggio basato su dieci gol (5-5), una peperonata condita da una tripletta – Baldanzi – una doppietta – Martini – una rete del portiere Mileo direttamente da calcio di punizione dalla propria metà campo, un miscuglio di errori singoli e collettivi, adrenalina a fiumi dal primo all’ultimo istante, una giostra senza soste da far girare la testa. Insomma nella sfida fra Ribolla e Nuova Grosseto una notte densa come melassa con un sottofondo di amaro masticato dai tecnici Pimpinelli e Vallefuoco alle prese con una qualificazione ancora nascosta.

L’altalena si muove immediatamente. Dopo che Vecchi ha toccato il palo (1′), Baldalzi trasforma l’errore di Calzolani nel vantaggio bianconero, 1-0. Baldanzi concede il bis al 7′ trafiggendo di sinistro l’incerto Cicia, 2-0. La Nuova, allora, si scuote dal torpore iniziale. Mangiaracina al 13′ accorcia con un tiro sotto la traversa tra l’impaccio della difesa avversaria, 2-1. Non si ferma la Nuova e al 17′ Martini riprende il ribalzalzo della traversa e insacca il 2-2. Quattro reti in meno di 20′. La sfida si stabilizza fino al regalo della Nuova, che Baldanzi gradisce e trasforma al 35′ nel 3-2. I gialli di Vallefuoco corrono ai ripari pareggiando (3-3) con Martini al 38′ e poi sorpassando con Angelino al 43′, 3-4.

Il riposo serve a tutti. Nel secondo tempo la musica non cambia, anzi sale di tono. Il Ribolla cerca il pari, la Nuova si chiude e riparte. Al minuto 19 c’è una punizione nella metà campo della Nuova, Mileo esce dai pali, batte lungo, il collega Cicia sbaglia valutazione, il rimbalzo lo beffa, è il 4 pari. Angelino coglie la traversa al 29′, il direttore di gara assegna un penalty per atterramento di Villani, poi si consulta con l’assistente e cancella la massima punizione. Evento più unico che raro, da apprezzare. Nel recupero di 4′ altra cascata di adrenalina. Villani porta avanti il Ribolla (5-4) al 48′, Ferraro al 49′ sale in cielo e di testa timbra il 5-5. Finisce qui.

Questa la classifica del girone C: Ribolla 4, Nuova Grosseto 2, Alberese 1, Pitigliano 0. Stasera mercoledì 22 alle 21,15 spazio al duello Alberese-Pitigliano valido anche questo per il gruppo C.