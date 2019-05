Paco e i CorsAbili espugnano anche Firenze, conclusa la Deejay Ten sotto la pioggia

GAVORRANO – Ancora un’altra bella corsa per il team CorsAbili, che archivia i dieci chilometri della Deejay Ten di Firenze. Il gavorranese Paco Petrelli assieme agli amici “tiratori” Massimiliano Cerri e Andrea Balestri hanno preso parte all’evento in terra fiorentina assieme ad altri 13mila podisti, portandolo a termine in poco più di un’ora ma soprattutto nonostante l’incessante pioggia; assente il quarto uomo del team Alessio Giorgerini ma in collegamento via WhatsApp da Losanna, per seguire e tifare i compagni.

Soddisfazione per i quattro, in particolar modo per Cerri, fiorentino. “La gente inizia a riconoscerci – ha detto – anche se non cerchiamo notorietà, siamo solo un gruppo di amici che si ritrovano nelle occasioni quando possono. Abbiamo incrociato anche alcuni corridori visti alla Rimini Marathon. Siamo arrivati all’arrivo completamente fradici ma l’importante è divertirsi. Paco? Semplicemente un guerriero”.