Ladri in Comune: entrano di notte. Scassinati i distributori automatici

FOLLONICA – Un altro furto al municipio della città del Golfo messo a punto la notte scorsa. I ladri, che non hanno trovato un grande bottino se non i pochi spicci dai distributori automatici del caffè, sono entrati da una finestra del lato di via Roma.

L’intrusione è stata scoperta questa mattina dai dipendenti comunali che hanno trovato le macchinette scassinate. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale. Il furto di questa notte si aggiunge a una serie di episodi simili ed è il terzo nell’arco di un anno. Si spera che anche questa volta saranno le immagini delle telecamere interne a individuare i responsabili.