Il grossetano Bicocchi fra i cavalieri toscani allo Csio Piazza di Siena a Roma

GROSSETO – Anche il grossetano Emilio Bicocchi fra i cavalieri e le amazzoni presenti Csio Piazza di Siena a Roma. Allo Small Tour presenti Guido Franchi di Siena e Nico Lupino di Arezzo.



La squadra toscana per la Coppa, guidata dal tecnico regionale Matteo Giunti, è composta da Paola Vivarelli in sella a New Star 6, Niccolò Bardelli con Eve, Emma Biondi con Izar Van T&L, Tessa Gallesi con Viorike, Caterina Banchelli Marini con Usko De Blancheville.

Negli Young Horses ci saranno i toscani Stefano Margheriti, Graziano Tazzi, Veronica Cherubini, Daniele Cancogni, William Furlini, Marco Niccolai, Giacomo Gorini, Alessio Longhi oltre a Guido Franchi e appunto al maremmano Emilio Bicocchi.



Nelle gare Nazionali Challenge Sport presenti Pietro Meucci, Lorenzo Triarico, Susanna Violanti, Filiberto Chilleri, Alessio Ghinassi, Camilla Cristiani, Linda Ercolini, Elena Cinughi, Alessio Albano, Marco Porciani. Nelle gare Pony partiranno Giada Zanigni, Beatrice Poli, Ginevra Tata, Giulia Bettazzi, Michela Dicuonzo , Juan Benedetti Barberi.

“Numerosi partecipanti dalla nostra regione – dice il presidente della Fise Toscana Massimo Petaccia – sono pronti per questo prestigioso concorso. Gli atleti toscani partiranno in tutte le categorie. Siamo pronti a partire, augurandoci che il tempo ci assista. Un grosso in bocca al lupo a tutti”.