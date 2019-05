“I Brincadeira” a scuola: i percussionisti spagnoli fanno lezione di ritmo

PORTO ERCOLE – Erano appena le 8:30 di giovedì 16 maggio quando il noto gruppo di percussionisti spagnoli “I Brincadeira” ha iniziato il suo spettacolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Porto Ercole.

Nel contesto del Manciano street music festival, i musicisti hanno fatto partecipare tutte le classi trasmettendo la loro energia attraverso dei laboratori di attività musicale e ludico – motoria, incentrati sul ritmo, la coordinazione, l’attività individuale e di gruppo, utilizzando esclusivamente secchi e bacchette e coinvolgendo i ragazzi nella realizzazione di brani e coreografie.

“L’esibizione della band catalana è stata travolgente – raccontano dalla scuola – all’insegna del ritmo più sfrenato e delle percussioni, in puro stile Brincadeira, in grado di entusiasmare tutti i ragazzi, gli insegnanti e, perché no, anche qualche genitore. La formazione di percussionisti porta, con grande successo, in giro per il mondo una performance davvero speciale, fatta di ritmi afro-latini e movimenti scatenati, di forza scenografica e gestualità, fondendo varie influenze musicali in uno stile unico, che ormai è diventato un marchio di fabbrica

inconfondibile”.

“La vivacità e la professionalità della band di Barcellona – concludono dalla scuola di Porto Ercole – hanno saputo coinvolgere e trascinare gli animi degli alunni portercolesi, che faranno tesoro della passione per la musica che è stata loro trasmessa e non dimenticheranno la grande opportunità avuta”.