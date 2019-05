Giochi della chimica: ottimi risultati per gli studenti maremmani alle finali regionali

MANCIANO – «Alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Manciano, sede distaccata dell’Isis “F. Zuccarelli” di Sorano, hanno partecipato, ottenendo ottimi risultati, alla Finale Regionale dei Giochi della Chimica 2019 presso l’Istituto Superiore “T. Sarrocchi” di Siena» a farlo sapere una nota dell’istituto.

«La manifestazione è stata organizzata dalla Società Chimica Italiana – spiega la scuola – per la classe di concorso A (studenti del biennio) hanno partecipato Alessandro Mastio, Giorgio Tomassini, Gaia Spaziani, Raoul Picconi, Marta Antonelli tutti frequentanti la classe seconda. Per la classe di concorso C (studenti del triennio) hanno partecipato Federico Fiorelli, Guendalina Rinaldi, Matteo Vasconi e Davide Fabi frequentanti la classe terza, Daniela Cipicchia e Lorenzo Ulisse frequentanti la classe quarta, Irene Lupidi e Jacopo Marini frequentanti la classe quinta. Picconi Raoul è arrivato sesto su 164 partecipanti, primo in provincia di Grosseto; Irene Lupidi frequentante la classe quinta è arrivata ventinovesima su 68 partecipanti, terza in provincia di Grosseto».

«Grandi soddisfazioni per tutti i docenti dell’Istituto in particolare per i docenti di chimica – conclude la nota – i risultati sono stati veramente straordinari. La referente del progetto e docente di chimica, professoressa Raffaelli Antonella, si ritiene soddisfatta e stimolata ancora di più a riproporre questa attività. Lo scopo immediato del progetto è stato quello di offrire un’occasione di apprendimento per lo studio della Chimica, ampliare le conoscenze disciplinari, al di là dei contenuti curricolari, approfondire i contenuti e le competenze in ambito scientifico e attivare un processo di stimolo competitivo con gli studenti, che superi i confini dell’Istituto scolastico».