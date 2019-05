Follonica capitale della ginnastica ritmica con i nazionali, previste settemila presenze

FOLLONICA – Al via i campionati nazionali di ginnastica ritmica. Al Palagolfo di Follonica sarà una grande festa di sport, da giovedì 23 maggio a domenica 2 giugno.

Da dieci regioni arrivano oltre 2000 ginnaste, in pedana con loro ci saranno più di 40 giudici, 250 tecnici. Saranno rappresentate 80 associazioni sportive. Nel Golfo tra partecipanti, tecnici e accompagnatori sono attese circa 7.000 persone: è uno degli eventi sportivi tra i più importanti nel 2019 in provincia di Grosseto.

Per la Uisp di Grosseto, che organizza questa tappa follonichese del campionato nazionale, è un grande impegno organizzativo, che già da settimane ha visto il comitato mobilitato in riunioni, ricognizioni e tutte le operazioni propedeutiche all’evento che avrà il suo primo appuntamento nella giornata di giovedì 23 maggio, alle ore 12, con la cerimonia di inaugurazione, alla quale parteciperanno il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il sindaco di Follonica, Andrea Benini.

“Siamo pronti a iniziare questa grande festa sportiva – afferma Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – sono impegnato da sempre nella ginnastica e so quante emozioni e quanto spettacolo questo sport possa regolare. Sarà una bellissima rassegna sportiva, al quale il nostro comitato tiene tantissimo”. “Abbiamo lavorato molto nell’ultimo periodo – aggiunge Perugini – per fare in modo di garantire agli atleti massima assistenza e al pubblico il migliore spettacolo possibile. Ringrazio ancora tutti gli enti e i partner che ci sono vicino in questa manifestazione così importante per tutto il territorio”.

L’ingresso al Palagolfo, nelle undici giornate di gara, è gratuito.