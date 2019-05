Coppa Basso Tirreno, vittoria impresa delle Under 19 della pallavolo Grosseto a Cascina

CASCINA – Bella vittoria che profuma di impresa per le Under 19 Elettromare della Pallavolo Grosseto che in Coppa Basso Tirreno alla palestra comunale di Cascina hanno battuto la capolista del girone e padrona di casa per 1 a 3 (19-25 / 24-26 / 25-22 / 25-27).



Subito Mister Sallei ha schierato in campo le sue atlete con Carlotta Branca in regia che ha disputato una gara perfetta, le due “bande-cannoni” Giovannelli e Giorgetti che hanno dato prova di compattezza e lucidità, sopratutto quest’ ultima schiacciando palle importanti lungo linea evitando gli altissimi muri, centrale Jasmin Danaila che ha fatto la differenza con murate e attacchi da “veterana” e come opposto Viola Corridori che in seconda linea ha colpito veramente duro infine, come libero, Jolye Tocci che ha dato la sicurezza necessaria all’intero gruppo.

Grande soddisfazione di Sallei per il suo lavoro e tutte le ragazze, in cui ha visto un miglioramento significativo sia sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto mentale visto l’andamento del match che ha visto scambi interminabili e set finiti sul filo di lana. Nel terzo set entrate anche la giovanissima alzatrice Zhaida Forti che, oltre a fare un’ottima prestazione, sta dando il suo importante contributo e supporto in questa stagione così intensa ed Elisa Margiacchi (buona anche la sua partita).

Adesso ultimo incontro sempre in trasferta, martedì prossimo contro il Volley Cecina. Le convocate: Jasmin Danail, Lara Giorgetti, Eleonora Giovannelli, Jolye Tocci, Viola Corridori, Anna Corsetti, Zhaida Forti, Elisa Margiacchi e Carlotta Branca, All. Marco Sallei e Dir. Acc..Laura Angeli.