Contributi per le famiglie con figli disabili: come fare domanda

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima informa che i termini per richiedere il contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minorenni disabili scadono il prossimo 30 giugno. Il contributo è annuale per il triennio 2019 – 2021 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave. Per ciascun figlio disabile deve essere redatta singola istanza.

L’istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo. Sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, a partire dalla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo (Dal 1 gennaio 2017 o data antecedente per l’annualità 2019). Il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE non superiore ad euro 29.999,00. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.

Le istanze devono essere presentate, al Comune di residenza il quale, tramite procedura telematica regionale, provvede all’inserimento, all’istruttoria ed alla validazione della richiesta. Solo dopo tali operazioni la Regione Toscana provvederà al relativo pagamento.

L’istanza di contributo dovrà essere compilata unicamente su modello approvato con decreto regionale e presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

L’istanza potrà essere spedita all’indirizzo del Comune in piazza Giuseppe Garibaldi n.10 – 58024 – Massa Marittima (GR), tramite raccomandata postale A/R e dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza previsto. Il comune non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o dispersioni di domande per disguidi postali o imputabili a terzi.

L’istanza, con la relativa documentazione allegata, potrà altresì essere inviata tramite PEC Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it.

Documenti da allegare alla domanda: dichiarazione Sostitutiva Unica ed attestazione ISEE in corso di validità per l’anno di riferimento della domanda; certificato comprovante l’handicap; copia documento di identità del richiedente in corso di validità. Per i cittadini extracomunitari, è da allegare la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il modulo per la domanda è reperibile presso l’Ufficio segreteria al piano primo della sede comunale in Piazza Giuseppe Garibaldi oppure scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Massa Marittima – www.comune.massamarittima.gr.it.

Per informazioni: Giovanni Segnini, 0566-906246, g.segnini@comune.massamarittima.gr.it e Giuliana Gucci, 0566-906245 g.gucci@comune.massamarittima.gr.it.