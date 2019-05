Agricoltura e high tech: in Maremma tre giorni di alta formazione con “Zeiss Academy”

ALBERESE – «La tecnologia più avanzata entra a pieno titolo nel mondo agricolo. E’ partita oggi nella Tenuta di Alberese, in Maremma, una tre giorni di alta formazione sui temi dell’high tech farming e della conservazione dell’agrobiodiversità che si colncluderà giovedì 23 maggio» a farlo sapere la Regione in una nota.

«Si tratta di tre giorni di alta formazione “Zeiss Academy” – prosegue la nota – prestigiosa scuola organizzata periodicamente dalla Carl Zeiss S.p.A., una scuola che si rivolge a studenti e ricercatori con l’obiettivo di accrescere le competenze delle tecniche di microscopia ottica, elettronica e simili, a supporto delle tematiche relative all’ambito agroalimentare. Durante i lavori, a sancire la collaborazione con la celebre azienda di ottica, mercoledì 22 Maggio alle 16, presso il Granaio Lorenese nella Tenuta, alla presenza del direttore agricoltura della Regione Roberto Scalacci, sarà firmato un protocollo di intesa tra Ente Terre Regionali Toscane (ente dipendente della Regione Toscana) e Carl Zeiss S.p.A. che impegnerà le parti a organizzare la “Zeiss Academy” in maniera stabile presso la Demo-farm della Tenuta di Alberese».

«L’evento, di rilievo internazionale – sottolinea la Regione – sarà realizzato presso la Tenuta di Alberese (Grosseto) e presso il laboratorio di microscopia elettronica del Certema a Cinigiano dove, in collaborazione con gli operatori presenti nella struttura, si svolgeranno le sessioni pratiche previste dall’evento. Il programma formativo predisposto dall’azienda, produttrice di lenti e leader mondiale nella microscopia ottica ed elettronica, riguarda la microscopia e agro-biodiversità, la nutraceutica, applicazioni nanotecnologiche nella funzionalizzazione degli alimenti e intende avvicinare il mondo che ruota intorno all’agro-biodiversità alle applicazioni tecnologiche di imaging e microanalisi in microscopia elettronica. Sarà l’occasione per far capire come tecnologie, ritenute prerogativa della ricerca di base, siano accessibili per studi applicativi, fornendo risultati direttamente fruibili dagli operatori del settore agro alimentare. Tutto questo sarà fatto coinvolgendo le aziende locali, esperti e cultori della materia provenienti da imprese, enti di ricerca pubblici e privati ed università, oltre naturalmente agli specialisti di Carl Zeiss S. p.A. le tematiche in questione».

«Tali tecnologie – chiarisce la nota – possono consentire una migliore caratterizzazione del prodotto toscano, i suoi valori nutritivi e nutraceutici e le tecniche di trasformazione. L’iniziativa formativa rientra tra le attività d’interesse per la Regione perché servono a incrementare la competitività delle imprese agricole e alimentari toscane, con l’obiettivo di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e dell’industria agroalimentare. La tre giorni di alta formazione organizzata da Zeiss Spa assume un particolare significato anche nel contesto delle attività che si stanno sviluppando nel Distretto Rurale della Toscana del Sud per la valorizzazione dei prodotti toscani e le risorse del territorio legate anche alla agrobiodiversità, di cui la Toscana è particolarmente ricca e su cui, da tempo, la Regione è impegnata sul fronte della conservazione e valorizzazione».

«Lo sviluppo di competenze di altissimo livello tecnologico nel contesto agricolo della Toscana del Sud – conclude la nota – può arricchire l’azione della Regione Toscana e di Terre Regionali Toscane nella Piattaforma Europea “Agri-food S3 High Tech Farming” sull’agricoltura di precisione, volta a facilitare lo sviluppo di investimenti interregionali, la cooperazione pubblico-privata e la sinergia tra fondi europei. L’Ente Terre Regionali Toscane e Carl Zeiss S.p.A. condividono l’obiettivo di favorire il trasferimento dell’innovazione in agricoltura tramite le cosiddette Demo-farms (aziende dimostrative), con l’intento di mostrare alle aziende agricole l’applicazione sul campo di nuove tecnologie».