Weekend di agonismo ed alta enogastronomia all’impianto di Punta Ala

PUNTA ALA – Altro weekend che vale doppio ospitato dal Golf Club Punta Ala, fra agonismo, spettacolo e prodotti enogastronomici di pregio. Sabato il club puntalino ha ospitato la Trattoria Da Santarino Follonica Golf Cup a 18 buche (Quattro palle la migliore, Stableford, Hcp, categoria Unica 0/36)

Premiazioni presiedute da Tiziana Ceccarelli titolare della Trattoria da Santarino e il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club Punta Ala. Questi i vincitori:

1ª Coppia Lordo – Claudio Vannucci e Massimo Fanti con 23 punti

1ª Coppia Netto – Giovanni Donnini e Andrea Camarri con 37

2ª Coppia Netto – Fausto Chegia e Gabriele Gaiba con 37

3ª Coppia Netto – Romeo Falloni e Andrea Vichi con 36

1° Coppia Seniores – Luciano Pagni e Valerio Pacini (nella foto) con 35

Premio Speciale, il Nearest To The Pin Alla Buca 2 a Mario Camarda con cm. 4,84 mentre il Driving Contest Alla Buca 10 è stato appannaggio di Romano Ricci.

Il giorno dopo, spazio al Serraiola Winery Golf Cup sempre a 18 Buche (Stableford, Hcp, due categorie).

Alle premiazioni hanno fatto da cerimonieri Fiorella Lenzi, titolare della Serraiola Wine di Monterotondo Marittimo, Alessandra Galleni dello showroom Alessandra Galleni Livorno e il dottor Damiani. Questi i vincitori:

1ª Categoria Hcp di gioco fino a 20:

1° Lordo – Costantino Totis con 24 punti

1° Netto – Renato Cruciani con 36

2°Netto – Fabio Rosso con 36

2ª Categoria Hcp di gioco da 21/36:

1° Netto – Edi Huhner con 33

2°Netto – Cristina Di Grazia con 32

1° Signore – Arianna Lenzi con 24

1° Seniores – Franck Lescure con 33

Come premio speciale il Nearest To The Pin Alla Buca 2 a Bruno Teston con 80 cm.