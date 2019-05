Vichi e la sua lista ospitano il senatore Bagnai: «Un incontro per parlare di rilancio»

SANTA FIORA – “Un incontro con i cittadini per parlare di economia, ma anche di rilancio delle realtà montane come Santa Fiora”. Il candidato sindaco di Santa Fiora di “Un Comune per tutti” Paolo Vichi presenta l’incontro che, domani alle 17,30 vedrà lui e la sua lista impegnati all’Enoteca Aldobrandesca con il senatore della Lega, Alberto Bagnai, presidente della commissione bilancio.

“Una pesonalità di spicco – afferma Vichi- con cui ribadiremo il nostro no a nuove centrali geotermiche, ma lo sensibilizeremo sempre di più ad avere un’attenzione ai comuni montani. Sono convinto che il percorso di ascolto di Bagnai sarà per noi importante e potrà essere, da toscano, insieme ai nostri parlamentari locali un interlocutore fondamentale per portare le istanze di Santa Fiora nelle aule romane”.

Intanto Vichi prosegue nella campagna di ascolto dei cittadini. “C’è voglia di cambiamento – afferma- le nostre proposte vengono ascoltate con attenzione e, soprattutto, le persone hanno voglia di un’amministrazione vicina che le sappia considerare. Noi lo facciamo adesso, ma intendiamo farlo anche dopo aver vinto le elezioni e siamo certi che ci riusciremo”