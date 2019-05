Torneo Città di Orbetello, goleada al Braccagni e accesso in semifinale per il Manciano

ORBETELLO – Nel Torneo Città di Orbetello, un Braccagni mai in partita viene travolto 7-0 dal Manciano che ha interpretato a dovere questa sfida valida per il passaggio alla fase successiva. Da mettere in evidenza la tripletta di Dragomirescu e la doppietta di Vasile.



MANCIANO: Palazzini, Stauciuc, Galli (15′ st Vasconi), Fulda (13′ st Mecheroni), Bartolini, Randello (24′ st Amorosi), Dragomirescu, Vestri (28′ st Cocolos), D’Angiolella (31′ st Rovai), Vasile (20′ st Franzi), Valenti. All. Maggio.

BRACCAGNI: Cusi (24′ st Nocciolini), Zenobi (30′ Fiacchi), Fini (30′ Callai), Balestri, Cilvanni, Marzocchi, Mucci (30′ Ceribelli), A. Cappelli (19′ st Perini), Stoppini, Temperani, R. Cappelli (33′ st Signori). All. Frati.

ARBITRO: Ares Schiavo.

MARCATORI: 3′ Bartolini, 5′ D’Angiolella, 22′, 25′ e 34′ st Dragomirescu, 3′ st e 15′ st Vasile.

NOTE: al 30′ Palazzini ha respinto il calcio di rigore battuto da A. Cappelli. Ammoniti Fulda, Zenobi.

Girone A

Argentario – Braccagni 1-0

Argentario – Manciano 3-0

Manciano – Braccagni 7-0

Classifica: Argentario 6, Manciano 3, Braccagni 0

Girone B

Albinia – Atletico Grosseto 3-1

Orbetello – Atletico Grosseto 3-0

Orbetello – Albinia 1-7

Classifica: Albinia 6, Orbetello 3, Atletico Grosseto 0

Semifinali

giovedì 23 maggio Argentario – Orbetello (ore 21)

venerdì 31 maggio Albinia – Manciano (ore 21)

Finale 1°- 2° posto

martedì 4 giugno (ore 21)