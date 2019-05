Rissa sul bus della scuola: un ragazzo finisce in ospedale

ALBINIA – È stato l’autista a dare l’allarme, e a chiedere l’intervento dei Carabinieri, perché sedassero la lite troppo animata che era scoppiata sull’autobus che riporta i ragazzi, dopo la scuola, da Grosseto a Manciano. Nella rissa è rimasto ferito un ragazzo appena maggiorenne.

Il pullman, verso le 14 di ieri, si trovava all’altezza di Albinia quando è scattata la rissa. Non è chiaro cosa l’abbia innescata. Dissapori tra due ragazzi, dissapori che poi sono degenerati e si sono allargati, coinvolgendo anche altri studenti. Uno di questi ragazzi, 18 anni, di Manciano, è stato ferito al volto. Non si sa se l’aggressore, anche lui diciottenne, volesse picchiare lui, o se sia stato colpito per errore, mentre cercava di mettere pace.

Il ragazzo è poi andato al pronto soccorso di Orbetello per medicare alcune ferite al volto, e oggi è stato visitato a Firenze. L’aggressore rischia invece un’accusa per lesioni.