Nasce la sezione grossetana dell’Ansmes: Secondo Benedetti è il presidente

GROSSETO – Al Carlo Zecchini di Grosseto l’assemblea per la costituzione del comitato provinciale associazione nazionale stelle al merito sportivo (Ansmes), che opera per valorizzare il significato delle stelle e delle palme come alta benemerenza morale al fine di realizzare iniziative che aiutino i giovani a recepire e divulgare il valore etico, educativo e sociale dello sport.

Alla presenza del presidente regionale dell’associazione Francesco Conforti, del presidente provinciale Ugo Ercoli e del delegato provinciale Coni Daniele Giannini si sono svolte le elezioni.

Secondo Benedetti è il presidente, Rosanna Conti Cavini è la vicepresidente, Rita Gozzi segretaria, Enrico Grimani e Mirio Mannini consiglieri.