Nala e Remo sono scomparsi, ricompensa per chi li ritrova: «Aiutateci»

ARCILLE – Nala e Remo, una labrador nera e un pastore tedesco/belga nero con zampe chiare, sono scappati martedì 14 maggio da casa in località La Sabatina (Arcille) attorno alle 21. Da allora le padrone, Ilaria e Rachele, insieme alle loro famiglie, non hanno smesso di cercarli e offrono una ricompensa per chi aiuterà a ritrovarli.

Nala e Remo hanno entrambi il chip, Nala, sterilizzata, indossa collare e medaglietta rosa. Remo indossa un collare antiparassitario e un collare con attaccato un moschettone in ferro. Sono stati avvistati l’ultima volta il 15 maggio intorno alle 12.30 in zona sticcianese.

«Aiutateci vi prego – dicono i padroni – siamo disperati. I nostri figli piangono tutti i giorni. Nala è una cucciolona innocua che non si è mai allontanata. Offriamo una ricompensa a chi ci aiuta»

3393488125 Ilaria

3334458750 Rachele