Le atlete del Cus Albinia chiudono in bellezza i campionati regionali

ALBINIA – Belle performance delle atlete del Cus Albinia che chiudono in bellezza l’ultimo weekend dei campionati regionali UISP.

A Grosseto per il libero Margherita Bini sale sul terzo gradino del podio e vola agli Italiani mentre Sofia Brandi, Gaia Landini e Ginevra Bigiarini sono rispettivamente 13esima, 18esima e 16esima.

Negli obbligatori sesta piazza per Brandi e settima per Bini che conquistano gli Italiani; Landini è 17esima e Bigiarini ventesima.

Nella finale libero FISR in una gara di alto livello Lucrezia Zago chiude decima su 32 atlete in gara.

Grande soddisfazione per la società e le insegnanti che stanno preparando le atlete per gli Italiani.