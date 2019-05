La finale di Coppa Italia è Finanzia&Friends-La Stecca

GROSSETO – Finanzia&Friends e La Stecca si giocheranno la finale di Coppa Italia di calcio a 7 over 35 Csen. Le due formazioni, inserite in una doppia semifinale con andata e ritorno rispettivamente contro Napoli Maremma e Ristorante Il Veliero, si sfideranno per l’ultimo atto della competizione, per poi affrontare – in caso di vittoria – la vincente della Coppa Primavera.

Nel doppio confronto di semifinale il Finanzia e Friends ha rifilato 5 reti a volta al Napoli Maremma, battuto 5-1 all’andata grazie alle doppiette di Acerra e Di Marino, e 5-2 al ritorno per merito di un Ottobrino scatenato, autore di ben tre reti. Di Svetoni le altre due segnature. Nell’altra doppia semifinale, dopo il pareggio per 1-1 tra Ristorante Il Veliero e La Stecca all’andata (gol di Wongher e Balducci), al ritorno la formazione di Biagetti ha avuto la meglio per 3-2 con i gol di Battistini, doppietta, e Sacchini che hanno eliminato gli orbetellani dalla competizione.

5-1

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Acerra, La Monica, Niccolini, Rosi, Diana, Di Marino, Scipioni, Somma, Orusei.

NAPOLI MAREMMA: Saccà, Riso, Casolaro, Lopez, Manzo, D’andrea, Latina, Rotondo, Martorelli.

Marcatori: 2 Acerra, 2 Di Marino, Niccolini; Martorelli.

2-5

NAPOLI MAREMMA: Canu, Lopez, Latina, Rotondo, Martinelli, Manzo, Basilicata, D’Andrea.

FINANZIE E FRIENDS: Marzocchi, Orusei, Somma, Scipioni, Svetoni, Bova, Di Marino, Ottobrino F., Ottobrino M.

Marcatori: 2 Latina; 2 Svetoni, 3 Ottobrino M.

1-1

RISTORANTE IL VELIERO: G. Podestà, Monaci, Di Tonno, Cappelloni, Fortunati, Nannini, Bonucci, Wongher, Bruni.

LA STECCA: Ottaviani, Borscia, Balducci, Falciani, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

Marcatori: Wongher; Balducci.

3-2

LA STECCA: Ottaviani, Biagetti, Cantalino, Sacchini, Battistini, Cuneo, Fantozzi.

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Bruni, Benocci, Wongher, Bonucci, Cavallo, Cappelloni, Ciurea, Di Tonno, Monaci, Picchianti.

Marcatori: 2 Battistini, Sacchini; Cappelloni, Di Tonno.