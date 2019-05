In piazza contro il fascismo: «Sdoganata una cultura rappresentata da CasaPound»

FOLLONICA – Un banchetto di informazione antifascista perché non venga sdoganata e legittimata «definitivamente una cultura fascista rappresentata da CasaPound, organizzazione politica come piace definirsi “dei fascisti del terzo millennio”».

Il banchetto, organizzato dal Centro di solidarietà internazionalista Alta Maremma, sarà allestito domani mercoledì 22 maggio dalle ore 18 alle 19:30 in piazza del popolo a Follonica.

«Il fascismo non passerà – affermano gli organizzatori -. Per noi anticapitalismo è antifascismo, e riteniamo che in questo preciso periodo storico con l’avanzata delle destre reazionarie al governo, l’intolleranza, la xenofobia, il razzismo siano state divulgate vergognosamente fino a divenire prassi consolidata tra i mass media e tra la gente».

«Per i valori che rappresentiamo non ci piace accettare in modo ”sportivo” la loro presenza nel territorio. Per noi essere antifascisti vuol dire praticare la (più che legittima) difesa contro chi predica queste nuove forme intolleranti e discriminatorie di totalitarismo. Non dobbiamo lasciare che i fascisti guadagnino terreno e dobbiamo avere ben chiaro che se non si è attivamente e convintamente contro fascisti e nazisti, si è loro complici».