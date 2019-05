Il tour delle frazioni, Montanini: «Anche i parlamentari del 5 Stelle si impegnano per Sorano»

SORANO – Domenica Sorano ha avuto il piacere di ospitare tre parlamentari del Movimento 5 Stelle che sono venuti a sostenere la candidatura a sindaco di Lavinia Montanini.

Chiara Gagnarli, deputata aretina in commissione agricoltura, Luca Migliorino da Siena, deputato in commissione finanze, e Paolo Giuliodori da Osimo, anche lui in commissione finanze. Una vera e propria maratona, per larghi tratti sotto una pioggia scrosciante, che non ha comunque fermato il tour delle frazioni del gruppo M5S soranese.

«Una giornata meravigliosa – commenta Montanini – abbiamo fatto il tour delle frazioni con i nostri parlamentari ha attirato la curiosità di tanti cittadini. Abbiamo incontrato decine e decine di persone e tutti devo dire molto attenti, interessati alle nostre proposte. Hanno anche partecipato attivamente all’evento, confrontandosi con noi e con i deputati sui loro problemi, le loro esigenze concrete. Siamo davvero molto soddisfatti».

«Abbiamo programmato il giro delle frazioni in modo da far conoscere ai nostri portavoce le tante meraviglie del nostro territorio, ma anche per mostrare le grandi difficoltà che dobbiamo affrontare per risollevare una realtà così marginale, frammentata e degradata come la nostra» spiega la candidata 5stelle.

Il tour ha toccato le tappe di Montevitozzo, San Valentino, Castell’Ottieri, San Giovanni, Sovana, Montebuono, Elmo. Il gran finale si è svolto poi alla Rotonda di San Quirico. «I nostri parlamentari hanno raccontato la loro esperienza a Montecitorio, spiegando le principali manovre portate avanti in questi ultimi mesi. Abbiamo poi presentato la nostra lista di candidati e il nostro programma, i nostri progetti per Sorano, le nostre proposte per la rinascita del nostro amato territorio».

«La serata è terminata poi con un ottimo buffet preparato dai nostri instancabili attivisti – – Un evento, questo, che dimostra una volta di più, se ce ne fosse bisogno, il grande pregio del Movimento 5 stelle, la profonda sinergia di una comunità unita che collabora a tutti i livelli, sempre disponibili a supportarsi a vicenda. Questo è il Movimento 5 stelle, questo siamo noi. È la nostra caratteristica, la nostra forza ed è ciò che ci distingue da tutti gli altri, dalle liste civiche, che rappresenta un valore aggiunto per il bene del nostro territorio».