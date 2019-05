E’ maremmano il campione italiano su pista. E a Grosseto arriva anche l’argento

GROSSETO – Si sono conclusi i campionati italiani di corsa su pista F.I.S.R svolti a Noale in provincia di Venezia, dove la Atl Il Sole era presente con i suoi atleti Mattia Fioretti, Michael fioretti, Riccardo Trilocco, Selvaggia Pasi, Greta Busdraghi, Azzurra Cecchelli, Braian Borges, Alessandro Mema, Samuele Del Chierico, Simone Silvestri, Cristian DelChierico, Irene Naccari.

“Esprimo – dichiara il presidente Francesco Gazzillo – tutto il nostro compiacimento a questi ragazzi che hanno ottenuto tutti un ottimo risultato nonostante le difficoltà per la gestione degli allenamenti. Sono scesi in pista con tanta determinazione e spirito di sacrificio consapevoli del loro valore. I risultati non si sono fatti attendere: Fioretti Mattia si laurea Campione Italiano nella diecimila e campione Italiano nella Cinquemila a punti. Sorprendente anche perché inaspettato l’argento di Michael Fioretti nella diecimila, dove il nostro atleta si è distinto in una gara di altissimo livello tecnico”.

“L’Atl Il Sole sezione Corsa – conclude il presidente – si conferma essere tra le prime società italiane ed il merito soprattutto della sua allenatrice Elena Sandroni, che con il suo amore e passione per questo sport ha saputo assemblare una squadra di altissimo valore tecnico.Vi invito tutti in via Leoncavallo a provare questo sport”.