Dalla Mannoia a Panariello, da Venditti alle Vibrazioni. E una serata del Follonica Summer festival verrà trasmessa su Rete4

FOLLONICA – Fiorella Mannoia, Venditti, Panariello. E poi Le Vibrazioni e Tricarico e per i più giovani Carl Brave, Tedua, Rkomi e Ernia. Si alza il sipario sulla terza edizione del Follonica Summer Festival. Dopo lo straordinario successo dei primi due appuntamenti, che hanno fatto registrare un totale di oltre 53mila presenze, questa manifestazione si è ormai consolidata come una delle principali rassegne artistiche dell’estate toscana grazie ad un programma di altissima qualità fatto di concerti, spettacoli teatrali, comicità e intrattenimento trasversale.

“Anche quest’anno ci siamo posti degli obiettivi più alti e contiamo di raggiungerli, ripartendo dalla volontà di creare un’occasione culturale che dall’aggregazione produca socialità – sottolinea il direttore artistico Paolo Ruffini –. Vogliamo far crescere in modo costante il Follonica Summer Festival, da qui il nostro slogan #sempremeglio. Sarà un programma vario e in grado di accontentare ogni palato: ospiti nazionali, internazionali e grandi sorprese. Vogliamo stupire e coinvolgere. Siamo carichi ed emozionati, stiamo lavorando duramente da dodici mesi e mi auguro che tutta la città sia orgogliosa come lo sono io di curare questa rassegna artistica che punta sempre più ad avere un ruolo di primo piano nel cartellone dell’estate toscana. A Follonica è più facile essere felici, perché si respira un’aria carica di energia positiva. Sarà un’edizione 2019 esplosiva”.

“Questo festival – afferma il sindaco Andrea Benini – sta diventando tra i più importanti della Toscana dopo Lucca. Questo anche grazie al fatto che abbiamo trovato interlocutori seri, che sono riusciti a far crescere in fretta questo progetto. Si parla di un volume di investimenti di circa un milione di euro, a cui l’amministrazione contribuisce con circa 100 mila euro. Questo – prosegue Benini – più che un evento è una progettualità che ha prospettive future. La sfida adesso è pensare ad un’edizione in un altro periodo dell’anno, magari in inverno, per fare un salto ulteriore”.

E per quanto riguarad la parte economica Ruffini pensa, per il futuro, ad uno sponsor importante, nazionale, che potrebbe dare il nome al festival. Opportunità che potrebbe arrivare anche grazie al premio Persefone, un premio il cui presidente è Maurizio Costanzo e che per la prima volta si terrà proprio a Follonica. E la serata verrà mandata in onda a settembre, su Rete4.

Nella stagione 2019 il Follonica Summer Festival accenderà le notti d’estate dal 3 al 13 agosto: una no-stop di musica e spettacoli con undici eventi tutti da vivere all’insegna dell’hashtag #Sempremeglio, che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco Centrale – Arena Spettacoli di Follonica.

L’obiettivo dell’Agenzia Non c’è Problema e del Comune di Follonica è superare i risultati dello scorso anno, quando le presenze complessive furono oltre 33mila, offrendo una programmazione di altissimo livello e creare un’occasione che sia al contempo arte e socialità sotto la direzione artistica di Paolo Ruffini.

Il cartellone, anche in questa edizione 2019, ha quella trasversalità che ha caratterizzato il successo dell’esordio: un calendario di eventi dalla grande varietà artistica, ancora in fase di ultimazione, in grado di soddisfare i gusti di tutto il pubblico.

Il sipario si aprirà sabato 3 agosto con lo spettacolo UP&Down che vedrà protagonisti sul Paolo Ruffini e gli attori con Sindrome di Down della compagnia Mayor Von Frinzius, a seguire il 4 agosto l’appuntamento con il galà del Premio Persefone. Martedì 6 agosto si proseguirà con il concerto di Fiorella Mannoia che porterà sul palco tutta la sua energia e la sua voglia di raccontare il mondo delle donne e non solo, mentre venerdì 9 agosto sarà la volta di Antonello Venditti e dei suoi successi senza tempo. Sabato 10 agosto, invece, saranno Le Vibrazioni e Tricarico ad esibirsi al Parco Centrale e sarà impossibile non ballare.

Per arrivare a domenica 11 agosto con il fenomeno musicale italiano dell’anno Carl Brave, seguito il 12 agosto da un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere hip hop con l’inedita lineup composta dai rapper Tedua, Rkomi e Ernia che si esibirà eccezionalmente sullo stesso palco. Infine, martedì 13 agosto chiuderà l’edizione 2019 del Follonica Summer Festival il trio Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con un three man show che ha raccolto un sold out dopo l’altro in tutta Italia e che non ha bisogno di presentazioni.

In attesa, come detto, di definire un cartellone che sarà completato con le date in programma lunedì 5, mercoledì 7 e giovedì 8 agosto.

La location è l’arena del Parco Centrale di Follonica, che nelle prime due edizioni ha ospitato complessivamente oltre 53mila spettatori: un’area verde di oltre 10 ettari situata nel centro della città, facilmente raggiungibile e vicina al mare, in grado di offrire un’ampia area attrezzata con area food&beverage, zona relax, biglietteria, area stampa, servizi, accessi per disabili.

La capienza è di 4mila posti a sedere e 5mila posti in piedi e la novità di questa terza edizione è l’installazione di un palco più grande abbinata ad altre migliorie a livello strutturale, che renderanno l’area ancora più accogliente.

Programma

UP&DOWN

Con Paolo Ruffini 3 AGOSTO 2019

Lo spettacolo rivelazione dell’anno torna a grande richiesta dopo aver collezionato sold out nei più importanti teatri italiani.

Un happening comico con una forte connotazione d’improvvisazione in cui Paolo Ruffini e gli attori con Sindrome di Down della compagnia Mayor Von Frinzius sviluppano il significato della parola “disabilità” attraverso il filtro dell’ironia. Mostrando che siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e meravigliosamente diversi.

PREMIO PERSEFONE

4 AGOSTO 2019

Una serata di gala che si preannuncia imperdibile, anche dando uno sguardo all’albo d’oro dei premiati, e che rappresenta uno straordinario polo d’attrazione per ogni forma artistica.

Nel corso delle varie edizioni infatti, anno dopo anno, si sono avvicendati al Premio Persefone i maggiori protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano. Si tratta di un grande appuntamento di festa e di promozione della scena, che avrà il suo compimento nella consueta cerimonia di premiazione.

FIORELLA MANNOIA

6 AGOSTO 2019

Riccioli rossi fuoco, sguardo magnetico e profondo, carismatica, genuina e sempre capace di emozionare grazie ad un timbro di voce inconfondibile che arriva dritto al cuore del pubblico.

Fiorella Mannoia porterà sul palco tutta la sua energia e la sua voglia di raccontare il mondo delle donne e non solo, con i suoi più grandi successi e con brani del suo nuovo album di inediti Personale.

ANTONELLO VENDITTI

9 AGOSTO 2019

Successi senza tempo per un concerto intergenerazionale fatto da canzoni entrate nella memoria collettiva di un intero Paese e che raccontano un’epoca. Che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo.

Antonello Venditti, accompagnato dalla sua band storica, celebra i quarant’anni dall’uscita dell’album Sotto il segno dei pesci con un concerto imperdibile.

LE VIBRAZIONI

10 AGOSTO 2019

La band capitanata da Francesco Sarcina festeggia i 20 anni di carriera: nati nel ’99 dalla passione di quattro amici, sono l’incontro tra il rock e gli anni Settanta.

Nel 2013 hanno annunciato uno stop, ma dopo cinque anni si sono resi conto che la brace era ancora ardente, pronta a infuocare ancora gli spalti con l’inconfondibile sound melodico che da quattro lustri caratterizza tutta la loro produzione discografica.

Il loro concerto sarà aperto da un’esibizione del cantautore milanese Tricarico

CARL BRAVE

11 AGOSTO 2019

Il fenomeno musicale italiano dell’anno, grazie a brani divenuti in breve tempo virali: Carl Brave, dopo lo straordinario successo del suo primo album da solista, presenterà live il suo ultimo progetto discografico Notti Brave (After).

Testi ricchi di emozione abbinati al retrogusto trap, atmosfere romantiche e suggestive, con l’aggiunta della giusta dose di elettronica: la sua ricetta perfetta è lo specchio dei Millenials, che però piace pure ai trentenni e che lo ha consacrato come uno degli artisti nostrani emergenti.



TEDUA, RKOMI & TEDUA

12 AGOSTO 2019

Una lineup inedita composta da Tedua, Rkomi e Ernia si esibirà eccezionalmente sullo stesso palco in un concerto da non perdere, durante il quale i tre rapper riproporranno dal vivo tutti i loro brani di maggior successo unendo insieme sonorità e stili diversi.

Un appuntamento unico per gli appassionati del genere musicale hip hop e reso ancora più speciale dalla presenza di tre distinti dj set.

PANARIELLO, CONTI & PIERACCIONI

13 AGOSTO 2019

Il trio di amici torna insieme a oltre vent’anni di distanza dal loro debutto con uno spettacolo che ha un solo duplice obiettivo: divertire e divertirsi.

Un legame, quello che unisce Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, che nasce da lontano e che fa da traccia a questo three man show esplosivo che ha raccolto un sold out dopo l’altro in tutta Italia.

Informazioni: www.follonicasummerfestival.it info@follonicasummerfestival.it