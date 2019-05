Amministrative2019 Stella: «Irpef, elimineremo l’addizionale comunale»

SCARLINO – “Pressione fiscale: nel programma di Stella togliere l’addizionale Irpef. È stato uno dei punti di forza dell’amministrazione uscente quello di mantenere le tasse di competenza comunale il più basse possibile, senza che questo intaccasse la qualità dei servizi. Ed è anche uno degli elementi più importanti del programma della lista Scarlino Insieme” a farlo sapere una nota del comitato elettorale che sostiene la lista.

“Se chiamati a governare – chiarisce il candidato sindaco Marcello Stella – punteremo a togliere l’addizionale comunale irpef, nei prossimi cinque anni. È un principio di equità e un impegno che prediamo con i cittadini”.

“Il programma della lista, peraltro – conclude la nota – in ambito fiscale prevede anche altri sgravi che andranno a vantaggio dei cittadini. Ad esempio quelli per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, purché sostenibili sul piano ambientale, che si aggiungono allo studio di un sistema di riduzione della pressione fiscale anche in altri ambiti”.