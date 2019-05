187 ragazzi maremmani ottengono il diploma del Trinity London College

FOLLONICA – Lunedì 3 giugno, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo 1 Follonica, dalle 10 alle 13 verrà celebrata la cerimonia di consegna dei certificati Trinity College London – ente certificatore internazionale attivo in oltre 60 paesi nel mondo – alla presenza di 187 candidati che hanno sostenuto e superato con successo esami di diverso livello – dal livello 1 fino al livello 6 del Quadro comune europeo (Qcer) – a seconda delle differenti competenze.

Gli esami di certificazione Trinity Ise, che valutano in modo integrato speaking & listening e reading & writing – e Gese – che valutano speaking & listening – di Trinity College London, godono di ampio riconoscimento a livello internazionale.

In Italia, Trinity è presente nell’elenco pubblicato dal Miur degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico.

“La consegna – spiegano dall’istituto follonichese – rappresenta un’ottima occasione per celebrare il brillante lavoro svolto dai docenti della scuola e per spiegare alle famiglie e agli studenti presenti l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni Trinity, che costituiscono un valore aggiunto all’interno di un curriculum vitae e possono essere usate nel corso della carriera scolastica e universitaria o per ottenere punteggio nei concorsi pubblici”.

Le docenti che hanno preparato gli alunni sono per la primaria Elena Angelini, Monica Costalli, Irene Costantini e Chiara Tosi, per la scuola media Pacioli le insegnanti Lucarelli Grazia e Bianchi Mariolina.