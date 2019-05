Termine svela la composizione della giunta prima del voto: «Ecco la mia squadra»

MONTEROTONDO MARITTIMO – Giacomo Termine, sindaco uscente e candidato a sindaco di Monterotondo Marittimo alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio, ha deciso di rivelare i nomi delle persone che entreranno in Giunta, in caso di vittoria.

“Esattamente come ho fatto 5 anni fa – dichiara Termine – anche in questa nuovo tornata elettorale ho deciso di comunicare pubblicamente prima del voto i nomi delle persone che entreranno a far parte della Giunta in caso di mia elezione. È una scelta di trasparenza nei confronti dei nostri cittadini, affinché possano avere piena consapevolezza fin da adesso di quale sarà la squadra di governo”.

“Il primo nome è quello di Roberto Creatini – spiega il sindaco – che intendo confermare nel ruolo di vicesindaco, in quanto persona di grande esperienza che ha dimostrato in tutti questi anni lealtà e nei confronti del quale riserbo una fiducia totale. Il secondo nome è quello di Emi Macrini che sarà il nuovo assessore. L’ho scelta per l’impegno, l’affidabilità, le enormi competenze e capacità dimostrate in questi 5 anni di governo. Il ruolo della squadra sarà importante, per questo coinvolgeremo anche tutti i consiglieri nel governo del territorio istituendo le deleghe e utilizzando molto anche le Commissioni.

“Grazie alle persone che compongono la lista Siamo Monterotondo Marittmo, e con questo assetto nella giunta comunale, potremmo iniziare a lavorare presto e bene per il nostro Comune. – conclude Termine – Questo sarà possibile soltanto nel caso che i nostri concittadini si rechino al voto massicciamente. La nostra è, infatti, l’unica lista che partecipa alle elezioni e la legge richiede una partecipazione minima del 50% più uno degli aventi diritto per permettere di lavorare per lo sviluppo di Monterotondo Marittimo.”