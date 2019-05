Servizio civile in Comune, altri due posti disponibili: ecco come candidarsi

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima cerca due giovani dai 18 ai 29 anni per il Progetto “Bibliotecando” e per il Progetto “Comune Facile”. Per un anno due persone avranno quindi la possibilità di lavorare nella Biblioteca comunale e nell’Ufficio segreteria del comune massetano. Ai giovani in servizio civile spetterà un compenso mensile pari ad 433,80 euro.

Il bando di partecipazione scade alle ore 14 di venerdì 7 giugno. Può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, oltre ad avere un’età compresa fra i 18 ed i 29 anni ed essere in possesso di idoneità fisica, è regolarmente residente o domiciliato in Toscana e risulta inoccupato, inattivo o disoccupato ai sensi del decreto legislativo numero 150/2015.

Il bando integrale con tutti i requisiti richiesti è comunque pubblicato anche sul sito web del Comune di Massa Marittima.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente collegandosi al sito della Regione Toscana: https://servizi.toscana.it/sis/DASC/ . Per informazioni in merito al bando contattare direttamente il Servizio Civile al numero 055/0750660 o attraverso e-mail: serviziocivile@ancitoscana.it . Per info sulle attività del progetto: www.ancitoscana.it/servizio-civile.