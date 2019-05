FOLLONICA – Aggiornamento ore 17.48: Le persone rimaste ferite nell’incidente sono due donne, entrambe all’incirca 70 anni, che viaggiavano sull’automobile. Le due signore sono state trasportate in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita.

News ore 16.55 : Scontro tra un’auto e un furgone sulla vecchia Aurelia, è successo pochi minuti fa all’atezza dell’incrocio con via Leopardi: due persone sono rimaste ferite.

Sul posto, per il momento, il personale medico del 118 che sta predisponendo il trasporto dei feriti in ospedale e i vigili del fuoco. La polizia municipale è stata allertata e sta arrivando. Nell’automobile c’era anche un cane, che è stato recuperato dai soccorritori e consegnato ai parenti dei due feriti.

Al momento la strada provinciale 152 è bloccata in direzione Grosseto.