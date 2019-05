SCARLINO – Un’auto è finita in fossetta poco fa sulla strada provinciale del Puntone: un ragazzo di trent’anni è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il trentenne abbia perso il controllo dell’auto che si è incastrata con il muso nel fosso che divide la strada dal campo circostante con le ruote posteriori sospese sulla carreggiata.

di 3 Galleria fotografica





L’uomo, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.