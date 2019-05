FONTEBLANDA – Maxi incidente sull’Aurelia nella zona sud della provincia. Nello scontro sono coinvolti tre mezzi pesanti: una cisterna e due bisarche per il trasporto di automobili. L’indicente è avvenuto in direzione nord in prossimità dello svincolo di Fonteblanda. Per il momento il traffico è stato bloccato e la carreggiata nord, in direzione Livorno, è stata chiusa.

Nell’impatto un uomo è rimasto incastrato all’interno di uno dei mezzi coinvolti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco anche con l’ausilio dell’autogrù.

di 5 Galleria fotografica Incidente mezzi pesanti mag19









Sul posto anche i carabinieri e il personale medico del 118. Non ci sono immagini dell’intervento per il momento