Lega: «Salvadori porterà avanti il nostro programma: è l’occasione per il cambiamento»

CASTEL DEL PIANO – “Anche a Castel del Piano, come negli altri comuni dell’Amiata, la Lega schiera i suoi uomini di punta, sarà infatti il segretario della Lega Monte Amiata, Luca Jacopo Salvadori, a portare avanti i temi di punta del Carroccio all’interno della lista civica di Michele Bartalini” a farlo sapere il segretario provinciale della Lega, Andrea Ulmi.

“Una lista che vede all’interno del suo programma – prosegue Ulmi – la lotta al degrado, il controllo delle presenze del territorio, la sicurezza, senza dimenticare la lotta per il presidio ospedaliero. Sotto la mia guida la Lega provinciale ha sempre dato massima attenzione proprio ai temi sanitari, a Castel del Piano, così come nel resto della provincia, la situazione non è delle migliori, dietro alle continue riorganizzazioni interne si nascondono tagli e riduzioni dei sevizi, per questo è importante avere delle amministrazioni che possano spingere per invertire questa tendenza”.

“Massima fiducia dunque in Salvadori – aggiunge il segretario – che in questi anni assieme al gruppo amiatino e ai nostri rappresentanti nelle istituzioni, su tutti l’Onorevole Mario Lolini e il consigliere regionale Marco Casucci, si sono impegnati per portare sull’Amiata, e soprattutto a Castel del Piano, una ventata di novità rilanciando così l’intero centrodestra che, da anni, era sparito dalla scena politica amiatina. Adesso è l’ora di prendere in mano le redini del comune di Castel del Piano e noi come Lega ci vogliamo fare carico di aiutare questo processo di rinnovamento e di sviluppo. Gli abitanti di Castel del Piano con Bartalini hanno finalmente l’opportunità dopo anni e anni di immobilismo la possibilità di cambiare”.

“Bartalini e la sua squadra – conclude Ulmi – troveranno nella Lega grossetana, nella mia figura di segretario provinciale in quelle dei nostri rappresentanti nelle istituzioni come il deputato Mario Lolini vicepresidente della commissione agricoltura o il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti, vicepresidente delle Provincia di Grosseto un appoggio sicuro e un aiuto costante, perché la forza della Lega è proprio quella di essere sempre presente nell’ascolto e nel supporto del territorio”.