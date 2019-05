Le ragazze del Tc Manetti chiudono alla grande il girone nella Coppa delle Torri

GROSSETO – “Nonostante fossimo già qualificate alla fase successiva, ci tenevamo a chiudere il girone a punteggio pieno”.

Commenta così Laura Busonero, capitano del Tc Manetti dopo la vittoria per 2 a 1 sul campo del Tennis Certosa nell’ultima giornata del girone interprovinciale della Coppa delle Torri. Ancora un successo quindi per la formazione grossetana che chiude imbattuta questo primo turno e aspetta di sapere chi sarà il prossimo avversario nella fase ad eliminazione diretta. Il pomeriggio si metteva subito bene per il team maremmano con Sandra Vellutini che, dopo un avvio di gara timido, prendeva le redini del gioco avendo la meglio su Katia Masala con il punteggio di 6/2 6/0.

Nel secondo singolare scendeva in campo Laura Busonero opposta a Giulia Salerno. Il primo parziale era equilibrato tanto da arrivare ad un lunghissimo tie break dove il capitano della squadra del presidente Roberto Franceschini chiudeva con il punteggio di 11 a 9. A differenza di quanto visto nella prima parte di gara il secondo set veniva dominato dalla giocatrice maremmana che non lasciava neanche un game all’avversaria chiudendo con un perentorio 6/0. Si arrivava quindi al doppio conclusivo dove la coppia grossetana composta da Michela Palma ed Eleonora Francia si scontrava con quella certosina formata da Elisa Vecchio e Giulia Del Guerra. La partita era equilibrata con molti games conclusasi al killer point ma quando il primo parziale sembrava a portata della squadra maremmana che conduceva per 5 a 4, partiva la rimonta delle avversarie che chiudevano con il punteggio di 7 a 5.

Nel secondo set l’andamento della gara non cambiava e anche questa volta il team grossetano doveva arrendersi alla compagine pisana che aveva la meglio per 6 a 4. Concluso il girone al primo posto e in attesa di sapere chi sarà il prossimo avversario, la formazione del Tc Manetti avrà modo di prepararsi alla seconda fase ad eliminazione diretta che scatterà nel mese di Giugno.