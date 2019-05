Le donne insieme per aiutare i terremotati: soldi alle scuole per rinnovare le aule

FOLLONICA – Oltre 150 socie dell’Inner Wheel, appartenenti al Distretto 209 Italia, si sono date appuntamento al Golf Hotel di Punta Ala per la 48esima assemblea distrettuale e per la tradizionale cerimonia del passaggio del collare tra le governatrici uscente ed entrante e tra le presidenti di Club.

Le oltre 150 socie provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana e Umbria (regioni comprese nel Distretto 209 Italia di Inner Wheel) si sono incontrate e confrontate su iniziative svolte durante l’anno sociale e sui progetti da realizzare. La governatrice del distretto Grazia Rosa Santarelli di Iorio ha fatto il resoconto delle attività svolte, culminate con la realizzazione del service di distretto che prevede la donazione a tre scuole di l’Aquila di spazi attrezzati per interventi di primo soccorso.

Successo per la cena di gala che si è svolta sabato 18 maggio e tanta partecipazione alla visita della città di Follonica di sabato mattina. L’organizzazione è stata a cura del Distretto 209 Italia e del Club Inner Wheel di Follonica presieduto da Paola Petri Zalaffi. I Club del Distretto 209 Italia sono 38, l’anno sociale Inner Wheel comincia il 1 luglio e si conclude il 30 giugno. La nuova governatrice sarà Franca Romagnoli Di Cesare del Club di Foligno.