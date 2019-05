Ictus: in Maremma 600 vittime ogni anno. Giornata di prevenzione in piazza

GROSSETO – Domenica 26 maggio, in collaborazione con la Croce rossa italiana di Grosseto e con il patrocinio del Comune di Grosseto, ALICe sarà in piazza Dante per la tradizionale giornata di “ALICe in piazza”. L’evento rientra tra le iniziative promosse dall’associazione nel mese di maggio di ogni anno per aumentare la conoscenza e la prevenzione dell’ictus che è la prima causa di invalidità permanente, la seconda causa di demenza e la terza causa di morte.

Quest’anno la giornata nazionale è dedicata al fumo, ritenuto tra i principali fattori di rischio modificabili per l’insorgenza dell’ictus cerebrale. ALICe richiama l’attenzione in particolare delle donne sul rischio elevato che il fumo determini più facilmente fenomeni di tromboembolismo cerebrale. Le probabilità di insorgenza di un ictus aumentano se il fumo si associa ad altri fattori di rischio quali ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, obesità, e fibrillazione atriale.

La malattia colpisce in Italia circa 200.000 persone e nella nostra provincia 600 ogni anno. I volontari dell’associazione (medici, infermieri e semplici cittadini) distribuiranno materiale informativo sull’ictus, compileranno schede per la valutazione del rischio cardio- cerebrovascolare ed effettueranno gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa e della glicemia, ed un esame ecocolor-doppler dei vasi del collo.