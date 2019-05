I baby del Gavorrano corrono anche sotto la pioggia: tutti i risultati del weekend

GAVORRANO – Non basta una buona prestazione agli Allievi regionali del Gavorrano per tornare da Siena con un risultato positivo. Contro il San Miniato finisce 4-1 per i locali, ma i ragazzi di Walter Trentini si sono comportanti splendidamente e sono addirittura passati in vantaggio con Gesi, che ha rubato palla ad un difensore avversario e ha messo in rete con un bel pallonetto. I senesi sono comunque riusciti ad andare all’intervallo sull’1-1 con un gol nel finale. «Nel secondo tempoo – commenta Trentini – siamo un po’ calati e ci hanno fatto altre tre reti, l’ultima allo scadere su rigore. Buona comunque la prestazione della squadra, complimenti ai miei ragazzi che non hanno demeritato contro un ottima squadra, giocando alla pari per tutto il primo tempo».

SAN MINIATO: Gugliotti, Castelli, Urgolo, Giusti, Donati, Pignola, Orlando, Ademi, Ramadani, Senesi, Cossa. A disp. Abdelbaki, Vannucci, Riccarelli, Bindi, Bellavista, Tozzato, Centri, Cappelli, Martini.

GAVORRANO: Barbanera, Porciani, Capitani, Adami, Piscopo, Haxhini, Confortini, Centrella, Palmieri, Carrella, Gesi. A disp. Cacialli, Di Lorenzo, Marchioni, D’Argenzio. All. Walter Trentini.

RETI: nel p.t. Gesi, Ramadani; nel s.t. Ramadani, Orlando, Cossa (rig.).

Rinviata per impraticabilità di campo la sfida tra i Giovanissimi regionali del Gavorrano e il San Miniato. Netta vittoria invece per i Giovanissimi provinciali guidati da Alberigo Bisceglia che si sono sbarazzati del Braccagni di Giacomo Russo con un rotondo 4-1.

GAVORRANO: Ioele, Desiderato, Fratila, Haxhini (4’ s.t. Andreoli), Stopponi (8’ s.t. Santi), Gambineri (6’ s.t. Vallone), Sacchelli, Cecchetti, Mazzei (6’ s.t. Pietrafesa), Felici (8’ s.t. Dargenzio), Frati. A disp. Andreoli, Dargenzio, Pietrafesa, Santi, Vallone. All. Alberigo Bisceglia.

BRACCAGNI:Vasarri, Canuti, Di Biase, Festeggiato, Gatti, Daveri, Casali (1’ s.t. Pimpinelli), Carotenuto, Campanale, Taviani, Raciti (1’ s.t. Onida). All. Giacomo Russo.

RETI:nel p.t. al 17’ Felici; nel s.t. al 3’ Mazzei, 29’ Onida, 31’ Pietrafesa, 34’ Vallone.

I Pulcini 2009 guidati da Mister Paolo Filippin, sotto una pioggia incessante, si sono recati a San Gimignano. Dopo la prima gara giocata in condizioni al limite della regolarità, la pioggia ha cessato quasi definitivamente permettendo a tutti di poter giocare in tranquillità dopo la lunga trasferta. La società ringrazia i genitori di questo gruppo che nell’occasione hanno avuto molta pazienza nonostante il tempo di portare e sostenere i propri figli. Un altro gruppo di Pulcini 2009, accompagnati dal tecnico Thomas Rotelli, ha partecipato ad Orbetello ad un torneo di beneficenza organizzato dall’Associazione La Farfalla, che a Follonica è patrocinata dal presidente del Real Follonica Stefano Bogi. Una Gavorrano-Follonica di Primi Calci 2010 ha disputato un ottimo torneo a a Salivoli.

Rinviato per il maltempo la 3ª edizione del #ilcalcioèdichiloama della categoria Piccoli Amici 2012 in programma al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.