Gli amatori in festa con le premiazioni: pioggia di coppe e targhe

GROSSETO – Anche se per completare la stagione manca ancora la Supercoppa tra Senzuno e Chiusdino, la Uisp di Grosseto ha fatto festa assieme alle protagoniste dei campionati di calcio.

Lunga la lista delle squadre salite sul palco nella serata delle premiazioni, in un piacevole e ormai tradizionale appuntamento all’insegna dell’amicizia e della sportività, con tante coppe e targhe consegnate e l’immancabile e ricco buffet finale. Uno spirito, quello del rispetto e del fair play, ribadito anche da Francesco Luzzetti, presidente della lega calcio, Massimo Ghizzani, vicepresidente della lega calcio e del comitato di Grosseto, davanti a una nutrita platea di giocatori, dirigenti e arbitri. “Dobbiamo ringraziare le squadre per questa bella stagione – spiegano – che è stata lunga e impegnativa. Pur nelle difficoltà di un territorio così vasto e complicato il nostro impegno è sempre massimo e il supporto delle squadre diventa fondamentale”. Un plauso agli arbitri: “Sbagliano come in tutte le categorie –aggiungono – ma il livello raggiunto è sicuramente importante”.

Poi spazio alla lunga serie di premiazioni, che come da spirito Uisp non hanno celebrato solo i migliori, ma anche e soprattutto quelli che meglio rappresentano l’idea di calcio amatoriale, sebbene il livello raggiunto in campo sia di ottima qualità. I giocatori più corretti e collaborativi sono Simone Papini del Venturina e Mirco Guerrini della Marsiliana nel campionato Elite, Marco Norcini del Montemerano e Dejan Lelic del Chiusdino in Eccellenza; tra i dirigenti più sportivi, collaborativi e competenti scelti Luca Scalabrelli della Marsiliana e Massimo Forestiero del Gavorrano nell’Elite, Maurizio Russo del Boccheggiano e Paolo Volpe del campionato in Eccellenza. Passando ai cannonieri lo scettro del gol va ad Antonio Grasso del Senzuno (16 gol) nell’Elite e a Mirko Magrini (19 centri) del Boccheggiano in Eccellenza. L’importante coppa disciplina, che premia la squadra più corretta, va alla Polverosa nell’Elite e – con un ex aequo – a Massa Valpiana e Boccheggiano in Eccellenza, prima e seconda della classifica finale. I premi alla carriera vanno invece a Luciano Calzetta del Senzuno nell’Elite e a Massimo Belardi del Ribolla in Eccellenza.

Festa ovviamente per le squadre protagoniste: il Senzuno vince il sesto campionato della sua storia, il terzo consecutivo e la sua terza coppa Big, seconda consecutiva; nella Coppa Cherubini, invece, trionfa il Chiusdino. Tanti applausi anche per il Massa Valpiana che, da matricola, conquista l’Eccellenza e vola in Elite assieme al Boccheggiano. Infine gli arbitri: a Luciano Turetta e a Luca Matarazzo, che hanno deciso di lasciare il calcio a 11, vanno i premi speciali. Davide Cammilletti viene scelto dalle squadre come migliore fischietto della stagione, davanti a Riccardo Locantore, Fabio Capodimonte, Luciano Betti ed Elido Tiberi.