Gavorrano sugli scudi: titolo toscano per Noemi Rondelli, due pass per i campionati italiani

GAVORRANO – Si concludono con il botto i campionati regionali di pattinaggio Uisp per la società Pattinaggio Artistico Bagno di Gavorrano, con una campionessa regionale e l’accesso agli italiani per due atlete.

E’ l’atleta di 8 anni, Noemi Rondelli, a conquistare il titolo di campionessa toscana per la società gavorranese negli esercizi obbligatori di categoria, ma non solo. Anche nell’esercizio libero ha raggiunto un ottimo decimo posto ottenendo la qualificazione per i campionati italiani in entrambe le discipline.

Nella categoria Novizi Uisp, invece, sono state impegnate in gara le atlete Noemi Formisano e Martina Iannibelli, Martina si è classificata al sesto posto negli esercizi obbligatori, un risultato che anche per lei significa l’accesso ai campionati italiani di giugno.

Grande soddisfazione quindi per la società sportiva gavorranese e per le allenatrici Gaia Schiffini, Alessia Santucci e Giulia Pavin.