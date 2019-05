Follonica nel cuore cerca assessori: «Tre posti liberi in giunta». Ecco come candidarsi

FOLLONICA – «Con viva e vibrante soddisfazione apprendiamo dai nostri illustri avversari che il Turismo ha bisogno di un Piano Triennale, di un assessore esterno competente (non improvvisato), che va considerato al pari dei Lavori Pubblici, programmando gli investimenti con lungimiranza e criterio» inizia così la nota in cui Follonica nel Cuore, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Pierluigi Versari, annuncia la ricerca di tre esperti per ricoprire la carica di assessori.

«Evviva – dice il candidato sindaco – finalmente hanno recepito il nostro suggerimento ma anziché gioirne sorge spontanea una riflessione: i candidati sono così privi di idee che devono appropriarsi di quelle altrui? E ancora: perché solo ora si accorgono dell’importanza del Turismo in città e si affannano a proporre progetti e soluzioni a problemi che esistono da sempre e nessuno ha mai affrontato? A scanso di equivoci vogliamo sottolineare la distanza abissale che ci divide dalle chiacchiere e dai proclami di chi, in cinque anni di legislatura, non ha mantenuto nessuna promessa e di chi, pur avendo la possibilità di opporsi, ha preferito sonnecchiare. In queste ultime settimane la parola trasparenza da noi utilizzata in tempi non sospetti è sulla bocca di tutti, ma poiché le parole non costano niente, vogliamo dimostrare con fatti concreti cosa significa per noi. Abbiamo le idee molto chiare riguardo alla formazione della nostra squadra e le condividiamo con tutti voi. Nomineremo vicesindaco uno dei fondatori del Movimento, Aldo Iavarone, che al suo attivo vanta ben 10 anni di esperienza politica nel ruolo di assessore per il comune di Castiglione della Pescaia. Due assessori saranno scelti tra i nostri candidati più votati, tre invece saranno assessori esterni, con ruoli ben definiti e in possesso di specifiche competenze e li sceglieremo fra i professionisti che vivono e lavorano in città».

«Rivolgiamo quindi il seguente appello – prosegue Versari – cerchiamo tre assessori esterni per ricoprire i ruoli di: assessore al bilancio, assessore al turismo e assessore ai lavori pubblici. Abbiamo bisogno di figure professionali con esperienza comprovata in questi settori. Vi preghiamo, se interessati, di voler inviare il vostro curriculum all’indirizzo elettronico ufficiostampa@follonicanelcuore.it specificando l’ambito di competenza: i curricula saranno valutati da una commissione interna e la scelta definitiva sarà pubblicata sul sito www.follonicanelcuore.it e sulle nostre pagine Instagram e Facebook. È ora di finirla con l’improvvisazione, certi ambiti vanno gestiti con professionalità e buonsenso, il pressapochismo è dannoso e non è vero che tutti possono fare tutto. Siamo stufi di sentir ripetere sempre le stesse cose a ogni tornata elettorale e constatare in seguito che ogni promessa viene sbandierata solo per raccogliere consensi e voti ma mai onorata».

«Noi non siamo “tuttologi” – conclude Versari – ma abbiamo l’onestà e l’umiltà di ammetterlo, per questo contiamo su di voi, cittadini: vogliamo formare un gruppo di lavoro che abbia veramente a cuore il bene di questa città e che non pensi solo e sempre al tornaconto personale sia economico che politico. Vogliamo coinvolgere voi – persone comuni come noi – offrendo a tutti un’occasione per mettere in campo buonsenso e competenze al servizio di Follonica. Non è un sogno, non sono chiacchiere, si può fare per davvero. Dateci una mano a cambiare, partecipate numerosi all’appello».